Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В турецких отелях планируют отказаться от системы «шведский стол»
Хобби и развлечения

12 августа, 14:45

2 мин.

В турецких отелях планируют отказаться от системы «шведский стол»

Мария Задорожная
Автор
Шведский стол
Фото M-Production, iStock

Турецкие власти рассматривают возможность замены привычного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте Турции подготавливает соответствующий доклад для главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета.

Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель заявил, что в ближайшие два месяца будет представлен Эрдогану и далее профильным органам всеобъемлющий доклад.

По словам члена президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазана Бингеля, система all inclusive в отелях может быть сменена на формат a la carte, при котором посетитель заказывает ровно столько, сколько сможет съесть.

Система all inclusive распространена в основном на курортах Турции и предусматривает бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг вместе с проживанием.

По данным Турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране ежегодно выбрасывают около 23 миллионов тонн продуктов, при этом 35 процентов из них не используются даже при приготовлении блюд. Особенно часто пропадают фрукты, овощи и хлеб. Ежедневно в Турции выбрасывается примерно 12 миллионов единиц хлебобулочных изделий, сообщается в материалах организации.

Глава ассоциации рестораторов также отметил, что примерно 50 процентов популярного в кафе и ресторанах Турции «завтрака на блюдцах» — когда ингредиенты подаются на маленьких тарелках и часть блюд остается несъеденной — пропадает. По мнению Бингеля, такое расточительство следует заменить на меню по выбору клиента.

Дешево и&nbsp;сердито: как сэкономить при поездке в&nbsp;Турцию.Дешево и сердито: как сэкономить при поездке в Турцию
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Путешествия
Новости холдинга
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Читайте далее
В Подмосковье пройдет крупнейший вейксерф-заезд

  • Фирсыч

    Да он и так потерян. Цены как выросли! Раньше с женой ездили каждый год. Последний раз три года назад. Три года без моря...

    12.08.2025

  • Спринт

    Жаль .. можно было взять .. на поесть, якобы соседу, на закусь, на потом .. на всякий случай .. и на халяву .. **

    12.08.2025

  • Haiaxi

    Теперь потеряют почти весь российский контингент

    12.08.2025

    • Следующий материал
    В Подмосковье пройдет крупнейший вейксерф-заезд

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    12:15
    В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск
    14 ноя 21:10
    Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
    14 ноя 13:45
    Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
    13 ноя 19:00
    Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
    13 ноя 15:05
    Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю