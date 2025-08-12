В турецких отелях планируют отказаться от системы «шведский стол»

Турецкие власти рассматривают возможность замены привычного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах в рамках борьбы с пищевыми отходами. Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике при президенте Турции подготавливает соответствующий доклад для главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает газета.

Член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов Рамазан Бингель заявил, что в ближайшие два месяца будет представлен Эрдогану и далее профильным органам всеобъемлющий доклад.

По словам члена президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазана Бингеля, система all inclusive в отелях может быть сменена на формат a la carte, при котором посетитель заказывает ровно столько, сколько сможет съесть.

Система all inclusive распространена в основном на курортах Турции и предусматривает бесплатное предоставление питания, напитков и других услуг вместе с проживанием.

По данным Турецкого фонда по предотвращению расточительства, в стране ежегодно выбрасывают около 23 миллионов тонн продуктов, при этом 35 процентов из них не используются даже при приготовлении блюд. Особенно часто пропадают фрукты, овощи и хлеб. Ежедневно в Турции выбрасывается примерно 12 миллионов единиц хлебобулочных изделий, сообщается в материалах организации.

Глава ассоциации рестораторов также отметил, что примерно 50 процентов популярного в кафе и ресторанах Турции «завтрака на блюдцах» — когда ингредиенты подаются на маленьких тарелках и часть блюд остается несъеденной — пропадает. По мнению Бингеля, такое расточительство следует заменить на меню по выбору клиента.