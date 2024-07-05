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В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:20

1 мин.

В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки

Мария Маковей
Автор
Сап-прогулки
Фото SerhiiBobyk/istockphoto.com
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В трех городах России запустили бесплатные сап-прогулки «Лови закаты». До конца июля такие прогулки будут проходить регулярно по самым красочным локациям Москвы, Геленджика и Нижнего Новгорода в сопровождении опытных инструкторов.

Как отметили организаторы, такой вид досуга набирает популярность благодаря своей простоте, доступности для людей любого уровня подготовки, а также дает возможность поддерживать тело в тонусе.

Маршруты сап-прогулок специально разработали таким образом, чтобы участники смогли застать самые красочные закаты и сделать памятные фото.

Посмотреть актуальное расписание и записаться на прогулку можно на официальном сайте.

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