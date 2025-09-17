В Технопарке Сколково стартовал первый спортивный акселератор

Сегодня, 16 сентября, в Сколково стартовал первый поток образовательной программы для стартапов в спортивной индустрии — СпортТех Сколково. Для участия в нем подали заявки более 362 компаний, но только 158 прошли предварительный отбор.

Ближайшие два месяца участникам проекта предложат прослушать лекции от ведущих экспертов отрасли и выполнить задания. Также предусмотрены экскурсии на крупнейшие спортивные объекты Москвы.

Победители программы станут известны в конце ноября. Всего будет 10 компаний, которые получат гранты.