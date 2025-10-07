В Сочи пройдет Всероссийский турнир по детскому регби

С 7 по 11 октября на федеральной территории «Сириус» состоится Всероссийский турнир по детскому регби. Организатор мероприятия — Национальный благотворительный фонд развития детского регби. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером события.

7 и 8 октября среди девочек 2012-2013 г. р. проведут Всероссийский турнир «Краса регби». В нем примут участие 18 команд из 19 регионов России.

10 и 11 октября мальчики 2013-2014 г. р. будут сражаться за «Кубок Соколова. На поле выйдут 32 команды из 22 российских регионов. Всего в соревнованиях примут участие свыше 1500 юных регбистов.

Участников и гостей турнира также ждет насыщенная развлекательная программа и творческие выступления.