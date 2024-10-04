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В Сириусе пройдет Всероссийский фестиваль детского регби
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

В Сириусе пройдет Всероссийский фестиваль детского регби

Мария Задорожная
Автор
Детской регби в Сочи
Фото Официальный сайт благотворительной организации «Регбист»
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С 9 по 13 октября на федеральной территории Сириус, город Сочи, состоится Всероссийский фестиваль детского регби. В рамках масштабного мероприятия пройдет турнир «Краса регби» среди девочек 2011-2012 года рождения и турнир «Кубок Соколова» среди школьников 2012 года рождения.


Всего в соревновании примут участие свыше 1,5 тысячи спортсменов из разных уголков страны.

Помимо насыщенных соревновательных дней, всех участников и гостей фестиваля ждет развлекательная программа и выступления звезд детской эстрады.


Организатор соревнований — Национальный благотворительный фонд развития детского регби в России «Регбист» имени Соколова А.А.

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