В Санкт-Петербурге прошло всероссийское мероприятие по хип-хоп фитнес-аэробике

Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта РФ провела в Санкт-Петербурге всероссийское учебно-тренировочное мероприятие по дисциплине хип-хоп, которое продлилось со 2 по 9 июня. Его участниками стали 70 ведущих российских спортсменов из 12 регионов страны, в том числе члены сборной России по фитнес-аэробике.

«Впервые наше учебно-тренировочное мероприятие по хип-хопу прошло в таком формате. Хочу отметить, что международный уровень мероприятия дал возможность нашим спортсменам получить информацию из первых уст, а это, в свою очередь, позволит эффективнее развивать хип-хоп в нашем виде спорта», — отметила президент ФФАР Татьяна Полухина.

Также в рамках мероприятия прошли лекции и мастер-классы, посвященные различным стилям хип-хопа, в том числе поппингу, хаусу, брейкингу, хорео, крампу, рокингу и афро. Однако самой зрелищной и запоминающейся частью события стали баттлы. Победителем в возрастной группе «юноши и девушки 7-13 лет» стал Иван Ковалев из Санкт-Петербурга, в возрастной группе «молодежь» 12-17 лет — Диана Чебыкина из Череповца.

ФФАР является официальным представителем FISAF International — крупнейшего международного организатора турниров по хип-хопу, входящего в структуру FISAF.