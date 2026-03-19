В Санкт-Петербурге открывается новая сквош-лига для опытных любителей

В Санкт-Петербурге стартует новая сквош-серия «RC С — Сквош Лига». Она создана в ответ на растущий уровень игроков: серия для начинающих (Beginners) уже не вмещает всех желающих, а ее выпускники хотят соревноваться на более высоком уровне.

Категория «С» — самая массовая в сквоше: здесь выступают те, кто уже уверенно играет, но не перешел в профессиональный спорт. Это золотая середина, где конкуренция сочетается с атмосферой спортивной дружбы.

Первые турниры пройдут 29 марта и 26 апреля на кортах RC CLUB. Принять участие могут все желающие с рейтингом АСК (Ассоциации сквоша России) или готовые его получить. Турнир ждет как выпускников Beginners, так и опытных игроков, которые еще не выступали в официальных соревнованиях. Ожидается, что каждый турнир соберет от 25 до 45 игроков — это позволит всем сыграть достаточно матчей и не потеряться в турнирной сетке.