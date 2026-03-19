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В Санкт-Петербурге открывается новая сквош-лига для опытных любителей
Хобби и развлечения

19 марта, 16:15

1 мин.

В Санкт-Петербурге открывается новая сквош-лига для опытных любителей

Кристина Гергис
Автор
Сквош
Фото Пресс-служба RC CLUB

В Санкт-Петербурге стартует новая сквош-серия «RC С — Сквош Лига». Она создана в ответ на растущий уровень игроков: серия для начинающих (Beginners) уже не вмещает всех желающих, а ее выпускники хотят соревноваться на более высоком уровне.

Категория «С» — самая массовая в сквоше: здесь выступают те, кто уже уверенно играет, но не перешел в профессиональный спорт. Это золотая середина, где конкуренция сочетается с атмосферой спортивной дружбы.

Первые турниры пройдут 29 марта и 26 апреля на кортах RC CLUB. Принять участие могут все желающие с рейтингом АСК (Ассоциации сквоша России) или готовые его получить. Турнир ждет как выпускников Beginners, так и опытных игроков, которые еще не выступали в официальных соревнованиях. Ожидается, что каждый турнир соберет от 25 до 45 игроков — это позволит всем сыграть достаточно матчей и не потеряться в турнирной сетке.

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