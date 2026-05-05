В Сан-Франциско пройдет первый чемпионат по гонкам сперматозоидов

В мае этого года в Сан-Франциско пройдет первый чемпионат мира по гонкам сперматозоидов, сообщает New York Post. Цель мероприятия — привлечь внимание к снижению мужской фертильности в мире. Организаторы заявляют, что ищут «самого здорового мужчину на свете».

В соревнованиях примут участие 128 здоровых человек старше 18 лет из разных стран. Каждому участнику вышлют набор для сбора образца спермы, который нужно будет отправить в Калифорнию.

Биоматериал обработают с помощью лабораторных методов, чтобы выделить наиболее жизнеспособные клетки. Время прохождения дистанции сперматозоидами будут замерять индивидуально. Гонки пройдут на микроскопической трассе длиной примерно 0,508 миллиметра. Итоговое время может составить от нескольких секунд до более чем 40 минут, в зависимости от того, встретятся ли «спортсмены» с препятствиями.

Соревнования будут транслироваться в прямом эфире: камеры высокого разрешения запишут гонки, а на больших экранах покажут таблицы лидеров. Победитель получит приз в 100 тысяч долларов (почти 7,5 млн рублей).