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В России снова в тренде букеты цветов из сериала Бригада
Хобби и развлечения

13 сентября 2025, 15:15

1 мин.

СМИ: в России снова в тренде букеты цветов из сериала «Бригада»

Мария Задорожная
Автор
Кадр из сериала «Бригада»
Фото Кадр из сериала «Бригада», Аватар фильм

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Россию возвращается мода на 90-е. В социальных сетях появляется все больше видео с девушками, которые радуются букетам в стиле культового сериала «Бригада».

Россиянки показывают в блогах огромные охапки роз в целлофане. Как отмечает источник, стоимость подобного букета составляет 7 тысяч рублей.

Криминальная сага «Бригада» вышла на российские экраны в 2002 году. Он охватывает события в стране в 1989-2000 гг. и показывает дружбу бандитов Белого, Фила, Космоса и Пчелы, которые объединились в группировку. Культовый сериал состоит из одного сезона и включает 15 серий.

Сергей Безруков, Владимир Вдовиченков, Павел Майков, Дмитрий Дюжев.5 детей и 4 брака: как изменились и чем занимаются актеры сериала «Бригада»
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