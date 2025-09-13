СМИ: в России снова в тренде букеты цветов из сериала «Бригада»

Как сообщает Telegram-канал Mash, в Россию возвращается мода на 90-е. В социальных сетях появляется все больше видео с девушками, которые радуются букетам в стиле культового сериала «Бригада».

Россиянки показывают в блогах огромные охапки роз в целлофане. Как отмечает источник, стоимость подобного букета составляет 7 тысяч рублей.

Криминальная сага «Бригада» вышла на российские экраны в 2002 году. Он охватывает события в стране в 1989-2000 гг. и показывает дружбу бандитов Белого, Фила, Космоса и Пчелы, которые объединились в группировку. Культовый сериал состоит из одного сезона и включает 15 серий.