В России растет спрос на тихий туризм

В России набирает популярность тихий туризм. Это вид отдыха, при котором туристы отказываются от сложных и насыщенных маршрутов и выбирают спокойный отдых. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Издание подчеркивает, что тихий туризм подразумевает размеренные поездки в места, где нет скопления туристов. Его приверженцы наслаждаются отдыхом, свободно гуляют и останавливаются в местах, где можно отдохнуть без суеты. Они не посещают все достопримечательности и не стремятся сделать много фото для социальных сетей.

Источник добавляет, что для тихого туризма отлично подойдут небольшие города с красивой природой и уютной средой, где отсутствуют плотная застройка и шум.