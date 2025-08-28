Стиль жизни
В России растет спрос на тихий туризм
Хобби и развлечения

28 августа, 15:35

1 мин.

В России растет спрос на тихий туризм

Мария Задорожная
Автор
Девушка наслаждается природой
Фото Maksym Belchenko, iStock

В России набирает популярность тихий туризм. Это вид отдыха, при котором туристы отказываются от сложных и насыщенных маршрутов и выбирают спокойный отдых. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Издание подчеркивает, что тихий туризм подразумевает размеренные поездки в места, где нет скопления туристов. Его приверженцы наслаждаются отдыхом, свободно гуляют и останавливаются в местах, где можно отдохнуть без суеты. Они не посещают все достопримечательности и не стремятся сделать много фото для социальных сетей.

Источник добавляет, что для тихого туризма отлично подойдут небольшие города с красивой природой и уютной средой, где отсутствуют плотная застройка и шум.

Куда поехать интроверту: 5 идей для спокойного путешествия.Куда поехать интроверту: 6 идей для спокойного путешествия
Путешествия
