В России появилась Федерация кибатлетики

28 января 2026 года Министерство юстиции РФ зарегистрировало МФСОО «Федерация кибатлетики». Главная цель новой организации — получить статус общероссийской спортивной ассоциации, а также масштабировать кибатлетику по всей стране. Кроме того, Федерация планирует развивать международное направление: совместно со странами БРИКС+ начнется работа по созданию международного союза кибатлетики.

Кибатлетика — это инновационная дисциплина на стыке технологий и спорта. Спортсмены, использующие протезы рук и ног, кресла-коляски, нейрогарнитуры и другие устройства, соревнуются в выполнении повседневных задач.

Дисциплина меняет восприятие инвалидности в обществе: соревнования способствуют развитию инклюзии, поддерживают технологические инновации и стимулируют создание массовых продуктов для людей с особенностями здоровья.

С 2017 года в состязаниях по кибатлетике приняли участие 2 500 атлетов из 42 регионов России, среди которых более 400 ветеранов. Значимым этапом в развитии дисциплины стали «Игры будущего 2024» в Казани: тогда кибатлетика объединила 40 участников из десяти стран, а по итогам международного первенства был подписан меморандум о развитии этого вида спорта на глобальном уровне.