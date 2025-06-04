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В России планируют ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием
Хобби и развлечения

4 июня 2025, 16:25

1 мин.

В России планируют ввести отпуск для людей с эмоциональным выгоранием

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала на работе
Фото Jirapong Manustrong, iStock

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск для людей с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что эмоциональное выгорание еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала болезнью и включила его в Международную классификацию болезней (МКБ-11).

Проявляется болезнь в виде постоянного чувства усталости, низкой концентрации, раздражительности, также отмечается снижение мотивации для работы.

«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — подчеркнул Орлов.

Эксперт выделил ряд специальностей, которые чаще подвержены эмоциональному выгоранию. К ним он отнес реаниматологов, работников хосписов и домов престарелых, врачей специализированной медицинской помощи детям и некоторых IT-специалистов. Определять болезнь Орлов предложил путем тестирования в учреждениях здравоохранения.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам», — заключил эксперт.

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