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В России начнут штрафовать за отказ убирать за собакой
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:05

1 мин.

В России начнут штрафовать за отказ убирать за собакой

Мария Маковей
Автор
Собака и хозяин
Фото Kerkez/istockphoto.com
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Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об административной ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.

Нарушениями будут считаться следующие случаи:

  • владелец не убирает за своим питомцем экскременты;

  • собака находится на детской площадке, на территории школы или детского сада;

  • животное гуляет без поводка и намордника;

  • питомец причинил ущерб чужому имуществу;

  • собака напала на другое домашнее животное и причинила ему увечья или даже смерть;

  • питомец напал на человека.


За несоблюдение правил содержания животного будут предусмотрены штрафы. Например, за отказ убрать продукты жизнедеятельности за собакой предусмотрен штраф до 1500 рублей, при повторном отказе — до 3000 рублей. Индивидуальных предпринимателей за подобные нарушения могут оштрафовать на сумму до 10 000 рублей.

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