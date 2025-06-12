В России набирает популярность профессия «менеджер по счастью»

В России наблюдается значительный рост интереса к новой роли в сфере управления персоналом — Chief Happiness Officer (CHO), или «менеджер по счастью». Эти специалисты занимаются вопросами эмоционального благополучия сотрудников, предотвращением выгорания и созданием позитивной рабочей атмосферы.

Как отметила в интервью «Газете.Ru» HR-бизнес-партнер Екатерина Зеленкова, этот тренд стал особенно очевидным в последние два года, что связано с кардинальными изменениями в корпоративной культуре.

Эксперт подчеркнула, что проявление данной роли — это не просто реакция на современные тенденции, а ответ на реальные проблемы.

«Мы видим резкий рост выгорания среди сотрудников в условиях постоянной турбулентности — на фоне пандемии, экономических и социальных кризисов. Люди переосмысливают ценности, и на первый план выходит не только уровень дохода, но и эмоциональное благополучие, уважение, гибкость, ощущение смысла в работе», — пояснила она.

Зеленкова добавила, что особенно остро потребность в этой роли становится заметной с приходом нового поколения на рынок труда.

«Сегодня молодые специалисты не готовы «просто работать ради работы». Они ожидают от работодателя большего: заботы, участия, прозрачной и поддерживающей культуры. Для них счастье — это не абстракция, а вполне измеримая категория. И бизнес начинает адаптироваться. HR-функция все чаще становится не только административной, но и эмоциональной», — сообщила она.

Одной из основных задач CHO является мониторинг так называемого индекса счастья — регулярной оценки уровня удовлетворенности сотрудников. В некоторых компаниях используется своя система оценки: от 1 до 10 с периодической фиксацией результатов. Кроме того, CHO может инициировать внедрение гибких графиков работы, «дней без встреч», программ по поддержанию психического здоровья и других внутренних инициатив.

«Я думаю, рост популярности этой позиции также связан с усиливающейся конкуренцией за таланты, особенно в digital-сфере. Кандидаты все чаще делают выбор в пользу компаний, где комфортно — не только физически, но и эмоционально. Роль CHO — это системный ответ на этот запрос, попытка сделать заботу о сотрудниках частью долгосрочной стратегии», — добавила Зеленкова.

Пока в большинстве российских компаний позиции CHO совмещаются с другими функциями, связанными с внутренними коммуникациями или развитием корпоративной культуры. Однако в ряде крупных IT и digital-компаний уже появляются самостоятельные должности. Количество вакансий, касающихся корпоративного благополучия, продолжает расти, что подтверждают рекрутинговые платформы. Некоторые инициативы в этой области начали тестировать даже государственные корпорации.