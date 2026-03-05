В Подмосковье пройдет киберспортивный турнир среди школьников

В Московской области пройдет киберспортивный турнир Школьной лиги по Counter-Strike 2: в соревнованиях примут участие 256 команд (1792 школьника 14-18 лет).

Прием заявок уже завершен — пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона сообщает, что из-за высокого спроса количество слотов для команд увеличили вдвое. Каждая команда, состоящая из пяти игроков и до двух запасных, была сформирована участниками самостоятельно.

Турнир состоится в апреле и мае текущего года. Матчи группового этапа пройдут онлайн на платформе VSCL в формате «до одной победы» (Best of 1): каждые выходные 64 команды будут разыгрывать 8 путевок в следующий этап. В онлайн-плей-офф выйдут 32 лучшие команды — они поборются на выбывание в формате «до двух побед» (Best of 3) в течение четырех дней.

Финал с участием четырех сильнейших коллективов состоится очно в мае, формат матчей — Best of 3.