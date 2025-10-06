В октябре ожидается суперлуние

В октябре россияне и все жители Земли смогут увидеть суперлуние. Это явление, при котором Луна будет максимально близко находиться к центру Земли. Такое заявление сделал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев в беседе с ТАСС.

«В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. километров. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30%», — отметил эксперт.

Он добавил, что 8 октября Луна отдалится от планеты на расстояние до 360 тыс. километров. А 23 октября естественный спутник Земли уже будет находиться на расстоянии 406 тыс. километров.

Инженер подчеркнул, что 13 октября можно увидеть, как Луна окажется рядом с Юпитером, а утром 19 октября — рядом с Венерой. Из-за этого жители Урала могут увидеть необычный рассвет.