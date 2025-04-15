В ОАЭ закрываются пляжи

Пляжи в Объединенных Арабских Эмиратах закрыты из-за разлива мазута. Это негативно сказывается на отдыхе россиян, которые жалуются на сильный запах бензина и неоправданные ожидания, передает Telegram-канал SHOT.

Побережье Фуджейры, расположенное у Оманского залива, понесло значительные убытки из-за разлива нефти, произошедшего в результате затопления танкера. В настоящее время многие отдыхающие сталкиваются с трудностями при купании в море, так как пляжи закрыты или загрязнены мазутом. Некоторые туристы сообщают о появлении тошноты и головокружения после того, как искупались в испорченной воде.

Также источник ссылается на слова одного из россиян, который проводил время на диком пляже «Амбрелла». Сообщается, что турист заметил, что местные рыбаки прекратили ловлю рыбы, а сам пляж стал почти безлюдным. Власти планируют очистить песок и воду от мазута до 22 апреля.

Местные жители связывают произошедшее с работой порта Фуджейра, который является единственным крупным портом по бункеровке топлива в ОАЭ, расположенным в Аравийском море. В этот порт обычно заходят суда для заправки топливом и моторными маслами, что могло стать причиной экологической проблемы.