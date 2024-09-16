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В Новосибирской области состоится XI форум биотехнологий OpenBio-2024
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:15

1 мин.

В Новосибирской области состоится XI форум биотехнологий OpenBio-2024

Мария Задорожная
Автор
XI форум биотехнологий OpenBio-2024.
Фото Пресс-служба OpenBio
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С 24 по 27 сентября в Новосибирской области в наукограде Кольцово состоится одно из главных событий в сфере биотехнологий — форум OpenBio-2024. Это открытая площадка для коммуникаций между учеными и предпринимателями, органами государственной власти и партнерами, нацеленными на развитие биотехнологий и внедрение инноваций в экономику России. Главный организатор мероприятия — инновационный центр Кольцово.

Научная программа форума состоит из шести секций по самым востребованным темам современной науки. Так, участники конференций, среди которых как ученые с мировым именем, так и молодые таланты, выступят с докладами по вопросам вирусологии, биоинформатики, фундаментальной медицины, биотехнологии, биофизики и молекулярной биологии. Также в секциях примут участие представители профильных компаний.

«Медицина стала одним из основных фокусов OpenBio-2024. Поскольку у OpenBio есть и социальная миссия — развитие качества жизни человека, то мы сотрудничаем с регистром доноров костного мозга и договорились, что вопросы донорства в целом должны быть дополнительно освещены в повестке 2024 года», — отметила руководитель форума Юлия Линюшина.

Кроме того, впервые в рамках форума OpenBio-2024 заработает секция «Фундаментальная медицина», посвященная исследованиям по применению и адаптации методов естественных наук в клинических целях. Также пройдут экспертные сессии и дискуссии, междисциплинарный диалог о проблемах коллаборации между наукой, бизнесом и государством.

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