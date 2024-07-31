В Нижнем Новгороде пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS

4 августа в Нижнем Новгороде состоятся традиционные женский и детский забеги IRONLADY & STARKIDS. Соревнования пройдут в рамках фестиваля спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2024.

Первыми на старт выйдут участницы женского забега IRONLADY. Их ждут живописный маршрут протяженностью 5 км, а также комплименты и поддержка от зрителей. Дистанция подойдет для девушек любого уровня подготовки. Кроме того, попробовать свои силы смогут и профессиональные спортсменки. По традиции они будут стартовать первыми в отдельном кластере «Элита». После завершения забега всех участниц будет ждать красивая медаль и цветы.

Чуть позже пробегут свою дистанцию юные атлеты. Начинающие спортсмены в возрасте от 0 до 12 лет посоревнуются на дистанциях STARKIDS. Бегуны до 6 лет пробегут маршрут протяженностью 500 метров, а самые маленькие — смогут «пробежать» на руках у родителей или в коляске. Ребят постарше, от 7 до 12 лет, ждет дистанция в 1000 метров.

Перед стартом маленьких спортсменов ждет заряжающая разминка вместе с аниматорами в костюмах популярных героев, а после забега всех финишеров наградят памятными медалями.