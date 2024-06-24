В Москве впервые пройдет масштабное шоу «МЕГАРОК»

29 июня на московской ЦСКА Арене впервые в России состоится масштабное шоу «МЕГАРОК». На одной сцене выступят 1000 музыкантов, среди которых рок-группы Jane Air, Neverlove, а также артисты из составов Ленинград, Слот, Мара, Ария, 7Б и многие другие. Музыканты создадут самый масштабный рок-бэнд страны, чтобы исполнить культовые хиты групп The Beatles, Rolling Stones, Metallica, Nirvana, Pink Floyd, AC/DC, КИНО и другие.

Кроме того, концерт станет первым в мире шоу огромного рок-оркестра на крытой площадке в стадионном формате.

«Для нас очень важно показать не просто рекорд и сделать событие массовым. Мы стремимся открыть для зрителей новый формат живых выступлений и зарядить уже знакомые песни новым звучанием, новой эмоцией. Наша Тысяча откроет для себя сцену глазами настоящих рок-звезд и передаст это яркое чувство, восторг и настоящий драйв каждому, кто придет в этот день поддержать их», — отметил директор шоу Сергей Денисенко.

Отметим, что массовые концерты с выступлением большого количества артистов очень популярны в Европе. Например, итальянский проект Rockin'1000 регулярно собирает стадионы в разных городах Старого Света. Организаторы из России решили взять за основу формат заграничного шоу. Они создали не просто флешмоб, а полноценное представление с проработанной драматургией, отличным звучанием, светозвуковыми декорациями и прочими элементами.

«Мы очень ценим то, что делает российская команда, и верим, что это шоу станет грандиозным событием. Нам жаль, что мы не сможем лично присутствовать на мероприятии. Но мы готовы активно делиться опытом по разным техническим нюансам в организации подобных событий», — поделился эмоциями CEO- и креативный директор проекта Rockin'1000 Фабио Дзаффаньини.

Организаторы уверяют, что «МЕГАРОК» станет настоящим «народным концертом», который объединит не только музыкантов, но и 10 000 зрителей.