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В Москве в новогоднюю ночь ожидается мороз около 15 градусов
Хобби и развлечения

29 декабря 2025, 15:00

1 мин.

В Москве в новогоднюю ночь ожидается мороз около 15 градусов

Кристина Гергис
Автор
Вид на зимнюю Москву-реку
Фото Arkadij-sh, iStock

В этом году декабрь не был радушен к любителям зимы. В первую половину месяца в столице практически отсутствовал снег, а столбик термометра редко опускался ниже нуля. Но к новогодней ночи все изменится. Об этом сообщил синоптик и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«29 [декабря] временами снег, ночью минус 6-11 градусов, а днем минус 4-9 градусов. Совершенно зимняя погода. И дальше зима будет в явном виде до конца года. 30 [декабря] — минус 8-13 градусов, днем — минус 6-10, облачно, снег», — заявил эксперт.

По его словам, в новогодние дни, 31 декабря и 1 января, ожидается стабильная погода. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки от -10 до -15 градусов. Днем воздух будет незначительно прогреваться — планируется колебание от -7 до -10 градусов.

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