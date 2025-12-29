В Москве в новогоднюю ночь ожидается мороз около 15 градусов

В этом году декабрь не был радушен к любителям зимы. В первую половину месяца в столице практически отсутствовал снег, а столбик термометра редко опускался ниже нуля. Но к новогодней ночи все изменится. Об этом сообщил синоптик и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«29 [декабря] временами снег, ночью минус 6-11 градусов, а днем минус 4-9 градусов. Совершенно зимняя погода. И дальше зима будет в явном виде до конца года. 30 [декабря] — минус 8-13 градусов, днем — минус 6-10, облачно, снег», — заявил эксперт.

По его словам, в новогодние дни, 31 декабря и 1 января, ожидается стабильная погода. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки от -10 до -15 градусов. Днем воздух будет незначительно прогреваться — планируется колебание от -7 до -10 градусов.