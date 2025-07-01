В Москве состоялся вечерний благотворительный забег «Самое время жить»

28 июня в Москве в Парке Победы на Поклонной горе прошел четвертый благотворительный забег «Самое время жить» в поддержку подопечных Фонда борьбы с лейкемией. В рамках него были собраны рекордные 25 миллионов рублей на срочную помощь взрослым с диагнозом «рак крови». «Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером события.

Соревнования проходили на четырех дистанциях: 1, 2, 5 и 10 км. В забеге приняли участие 2700 человек — дети и взрослые, любители и профессиональные спортсмены. Среди участников отметились олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян, лыжники Алексей Шемякин, Ермил Вокуев, Максим Вылегжанин и Александр Гребенько, марафонец Виктория Григорьян, триатлонистка Виктория Шубина. Они вместе со всеми преодолели маршрут, а после награждали победителей.

Все финишеры получили памятные медали.

Фото Пресс-служба «Самое время жить»

Кроме того, 55 участников присоединились к забегу онлайн. Так, мероприятие состоялось одновременно в 15 городах России: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В Москве мероприятие завершилось концертом группы «Фрукты».

Также в день забега в мобильной станции ФМБА России 174 человека сдали кровь, чтобы пройти типирование и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга для помощи пациентам с заболеваниями системы крови. Кроме того, сотни людей подписали открытки со словами поддержки пациентам, которые сейчас борются с заболеванием.