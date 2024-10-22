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В Москве состоялся Междисциплинарный форум Ум, Красота, Любовь и Здоровье
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

В Москве состоялся Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»

Мария Задорожная
Автор
Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»
Фото Пресс-служба Междисциплинарного форума «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»
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С 15 и 16 октября в Москве проходил Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье». Его хедлайнерами стали ведущие российские и зарубежные врачи в области превентивной медицины, специалисты wellness и beauty-индустрии. Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.

В ходе форума были затронуты четыре ключевые темы — красота, ум, любовь и здоровье. Гости могли обсудить практически все аспекты, влияющие на качество жизни современного человека и помогающие ему стать здоровым.

Так организатор форума Алексей Данилов отметил, что население страны принимает огромное количество лекарственных препаратов, при этом люди все равно не становятся здоровее. Поэтому сегодня можно говорить о настоящей эпидемии хронических заболеваний. А причина этого — неосознанное отношение к своему организму и отсутствие системного подхода к решению проблем со здоровьем.

В ходе дискуссии участники мероприятия пришли к выводу, что решением данной проблемы может быть междисциплинарный диалог, который и возник в рамках форума.

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