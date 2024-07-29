Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Москве состоялся благотворительный забег «Самое время жить»
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:00

1 мин.

В Москве состоялся благотворительный забег «Самое время жить»

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Забег
Фото Пресс-служба забега «Самое время жить»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

28 июля в Москве в парке Победы на Поклонной горе состоялся третий благотворительный забег «Самое время жить». Его организатором выступил Фонд борьбы с лейкемией в поддержку взрослых пациентов с диагнозом «рак крови».

К событию присоединились около 3 тысяч человек — участников, болельщиков и гостей. По предварительным данным, было собрано 13 миллионов рублей. Средства направят на помощь людям, которые нуждаются в срочном лечении заболеваний системы крови.

«Я счастлива испытывать ни с чем не сравнимое наслаждение от возможности объединить тысячи совершенно разных людей вокруг идеи помощи другим, вокруг любви и жизни!» — рассказала генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян.

На соревновании было несколько дистанций. Для детей до 6 лет и их родителей — 500 м. Ребята от 7 до 13 лет могли пробежать 1 км, а атлеты 14 лет и старше стартовали от 2 до 10 км. Участники всех дистанций получили памятные медали. Кроме того, в рамках мероприятия прошло состязание за второй в истории Кубок фонда.

Во время проведения забега и накануне, в день выдачи стартовых пакетов, 74 человека сдали кровь на типирование для вступления в Федеральный регистр доноров костного мозга. Также на забеге сотни людей написали слова поддержки тем, кто сейчас борется с болезнью. Эти открытки команда фонда передаст пациентам онкоцентров.

«Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером мероприятия. Несколько сотрудников издания поучаствовали в забеге и преодолели дистанцию 5 км.

Интервью атлетки Юлии Конякиной: тренировки с&nbsp;мужем, забеги&nbsp;&mdash; советы начинающим бегунам. «Начинать бегать можно в любом возрасте». Атлетка Юлия Конякина — о тренировках, стартах и удовольствии от бега

Увлечения
0
Новости холдинга
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
01:05
Кто родился 29 июля: список известных личностей
00:05
29 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
28 июл 16:05
Турэксперт назвала место в Турции, где можно отдохнуть с детьми
28 июл 01:05
Кто родился 28 июля: список известных личностей
28 июл 00:05
28 июля: какой сегодня праздник в России и в мире