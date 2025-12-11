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В Москве состоится премьера новогоднего шоу «История игрушек»
Хобби и развлечения

11 декабря 2025, 16:05

1 мин.

В Москве состоится премьера новогоднего шоу «История игрушек»

Кристина Гергис
Автор
Новогоднее шоу История игрушек
Фото Пресс-служба Седьмая радуга

В этом году в концертном зале «Москва» на территории парка «Остров мечты» состоится премьера масштабного новогоднего шоу «История игрушек» от продюсерского центра «Седьмая радуга». Зрители смогут насладиться представлением с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года и со 2 по 7 января 2026 года.

Грандиозное зрелище соберет на одной сцене более 200 артистов, которые порадуют не только маленькую, но и взрослую публику. Общий бюджет постановки составил свыше полумиллиарда рублей.

По сюжету новогодняя ночь оказывается под угрозой срыва. Зрителям предстоит помочь ожившим игрушкам сорвать коварные планы злой Тени и исправить положение до прихода Деда Мороза. Программа шоу обещает яркие спецэффекты и интерактивы с надувными игрушками.

«Мы погрузим зрителей в атмосферу настоящей сказки, потрясающего путешествия по мультфильмам. Наше шоу рассчитано на самых маленьких зрителей, но мы уверены, что не только они, но и их родители останутся под большим впечатлением», — рассказал режиссер постановки Андрей Крючков.

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