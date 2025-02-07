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В Москве состоится 2-й тур Всероссийского турнира по детскому регби
Хобби и развлечения

7 февраля 2025, 19:05

1 мин.

В Москве состоится 2-й тур Всероссийского турнира по детскому регби

Мария Задорожная
Автор
Всероссийский турнир по детскому регби «Лига будущих чемпионов»
Фото Пресс-служба «Лиги будущих чемпионов»

9 февраля в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоится Всероссийский турнир по детскому регби «Лига будущих чемпионов — 2 тур». В нем покажут свои силы 36 команд из 15 регионов России. Мероприятие пройдет с 10.00 до 19.00. Организатор турнира — Национальный благотворительный фонд развития детского регби при поддержке Федерации регби России. «Спорт-Экспресс» выступает информационным партнером соревнований.

Для гостей и спортсменов организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу: детское развлекательное пространство «ДОБРО» с различными активностями, выступления победительницы шоу «Голос. Дети» Олеси Казаченко и актрисы, певицы, телеведущей Таисии Скомороховой.

Вход свободный для всех желающих.

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