В Москве пройдет семейный фестиваль «Спортлэнд»

1 и 2 ноября в Москве состоится крупное спортивное и культурное событие — семейный фестиваль «Спортлэнд». Проводится мероприятие в рамках празднования «Года семьи» и входит в национальный проект «Демография» и РП «Спорт — норма жизни». Организатор — ассоциация «Город детства» при поддержке Департамента спорта города Москвы.

В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с новыми формами семейного спорта, досуга и творчества, а также активно провести время в кругу семьи. Так в Гостином дворе будет представлено более 40 различных активностей и мастер-классов. Посетители смогут познакомиться с разнообразными видами спорта в игровом формате — регби, бокс, роллер спорт, парашютный спорт, скалолазание, гиревой спорт, перетягивание каната, лазертаг, ушу, стрельба, гонка с препятствиями, гольф, рыболовный спорт, мечевой бой, спортивные танцы и многое другое.

Также на фестивале представят интерактивную экспозицию, где участники будут пробовать силы в различных видах стратегических и развивающих игр, фитнес-программах, новых и традиционных формах совместного досуга и отдыха.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы семейные соревновательные программы, по итогам которых каждый участник получит медаль «за участие», а победители — набор полезной атрибутики с символикой «Московский спорт». А для самых активных спортсменов организаторы приготовили свои подарки и сюрпризы. Каждый день в определенные часы будут проводиться акции «Время подарков».

Вход на семейный фестиваль «Спортлэнд» свободный по пригласительным билетам и предварительной регистрации.