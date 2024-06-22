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В Москве пройдет первая «Битва Беговых Клубов»
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:00

1 мин.

В Москве пройдет первая «Битва Беговых Клубов»

Мария Маковей
Автор
«Битва Беговых Клубов»
Фото skynesher/istockphoto.com
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27 июля на территории спортивного комплекса «Лужники» пройдет первая «Битва Беговых Клубов». Организатор соревнования — любительский беговой клуб «Пыльные гантели». В соревнование примут участие более 60 команд.

Участникам предлагается три вида дисциплин: 3000 метров, шведская эстафета (1600/1200/800/400), эстафета 4х100 метров. Чтобы стать самым быстрым клубом, нужно стать победителем на каждой из дистанций. Чем выше место, тем больше очков получит клуб. Победит тот, кто наберет больше всех баллов.

«Сегодня в России более 2300 любительских беговых клубов, и, уверены, они могут заявить о себе ярко. Еще особенно классно, когда клубы формируются не вокруг тренера, а объединяются на основе определенных принципов, чтобы абсолютно каждый член создавал атмосферу внутри клуба. Так создаются по-настоящему сплоченные клубы», — сказал сооснователь клуба «Пыльные гантели», руководитель оргкомитета Антон Самохвалов.

Для победителей и призеров командного зачета предусмотрен призовой фонд. Отдельную награду получит лучшая фан-зона среди клубов.

Узнать подробную информацию и стать частью битвы можно на официальном сайте мероприятия.

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