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В Москве пройдет Междисциплинарный форум Ум, Красота, Любовь и Здоровье
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

В Москве пройдет Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»

Мария Задорожная
Автор
Форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»
Фото Пресс-служба форума «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»
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С 15 по 16 октября в Москве состоится Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье». Спикерами мероприятия станут ведущие специалисты из науки, медицины, wellness- и beauty-индустрий. Организатор форума — Ассоциация междисциплинарной медицины.

Программа мероприятия включает пленарные лекции, симпозиумы, интерактивные дискуссии, мастер-классы и практикумы. В рамках форума будут обсуждаться современные технологии Manage Face и эстетической неврологии. Также эксперты затронут вопрос нутритивных программ и их влияния на мышление и эмоциональное состояние. Кроме того, специалисты поговорят о феномене любви и его воздействии на духовное и физическое благополучие, также обсудят современное направление sex-wellness.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

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