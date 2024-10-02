В Москве пройдет Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье»

С 15 по 16 октября в Москве состоится Междисциплинарный форум «Ум, Красота, Любовь и Здоровье». Спикерами мероприятия станут ведущие специалисты из науки, медицины, wellness- и beauty-индустрий. Организатор форума — Ассоциация междисциплинарной медицины.

Программа мероприятия включает пленарные лекции, симпозиумы, интерактивные дискуссии, мастер-классы и практикумы. В рамках форума будут обсуждаться современные технологии Manage Face и эстетической неврологии. Также эксперты затронут вопрос нутритивных программ и их влияния на мышление и эмоциональное состояние. Кроме того, специалисты поговорят о феномене любви и его воздействии на духовное и физическое благополучие, также обсудят современное направление sex-wellness.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.