В Москве пройдет футбольный турнир городских сообществ

30 мая в Москве пройдет DVOR CUP SUMMER PICNIC — городской футбольный турнир, который объединит команды знаковых культурных мест и независимых проектов столицы.

На поле стадиона «Метеор» встретятся бары, творческие пространства, бренды одежды и другие локальные команды. Помимо матчей гостей ждет большой летний пикник: команды-участники создадут собственные зоны с едой, напитками, активностями и музыкой для друзей, клиентов и всех гостей события.

Главным событием вечера станет совместный просмотр финала «Лиги чемпионов» под открытым небом: на территории стадиона установят большой экран и создадут пространство для просмотра одного из главных футбольных матчей сезона. Вход свободный по предварительной регистрации.