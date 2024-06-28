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В Москве пройдет благотворительный забег Самое время жить
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:30

1 мин.

В Москве пройдет благотворительный забег «Самое время жить»

Мария Маковей
Автор
Благотворительный забег «Самое время жить»
Фото Соцсети
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28 июля в Москве в парке Победы на Поклонной горе состоится третий благотворительный забег «Самое время жить». Его организатор — Фонд борьбы с лейкемией. Принять участие в соревновании может любой желающий: спортсмены, новички, любители бега и обычные люди.

Для участников будет доступно пять дистанций:

  • 500 м — для детей до 6 лет и их родителей;

  • 1 км — для детей (7-13 лет);

  • 2 км — для новичков в беге (14+);

  • 5 км — для любителей (14+);

  • 10 км — для продвинутых атлетов(16+).

Также у корпоративных и обычных команд будет возможность принять участие в кубке Фонда борьбы с лейкемией. Им будет предложена дистанция в 5 км.

Кроме того, на мероприятии будет работать станция забора крови от ФМБА России. Все спортсмены и гости мероприятия смогут сдать кровь на типирование и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга.

Отметим, что все собранные средства пойдут на оказание срочной помощи подопечным фонда — взрослым с онкологическими заболеваниями крови.

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