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В Москве пройдет бесплатная вечеринка от VK Fest
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:45

0 мин.

В Москве пройдет бесплатная вечеринка от VK Fest

Мария Маковей
Автор
VK Fest 2023
Фото Соцсети
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5 июля в Москве для жителей и гостей столицы бесплатно выступят диджеи Swanky Tunes, а также исполнители JANAGA, тринадцать карат, 10AGE и Toxi$. Мероприятие состоится на площадке «Депо.Москва» в формате pre-party, посвященной грядущему VK Fest в Москве.

Кроме музыки и танцев, организаторы обещают гостям общение со звездами.

Вечеринка стартует в 19.00, вход свободный, но количество мест ограниченно.

Более 100 популярных блогеров примут участие в&nbsp;VK Fest в&nbsp;Москве. Более 100 популярных блогеров примут участие в VK Fest в Москве
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