В Москве пройдет бесплатная вечеринка от VK Fest

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5 июля в Москве для жителей и гостей столицы бесплатно выступят диджеи Swanky Tunes, а также исполнители JANAGA, тринадцать карат, 10AGE и Toxi$. Мероприятие состоится на площадке «Депо.Москва» в формате pre-party, посвященной грядущему VK Fest в Москве.

Кроме музыки и танцев, организаторы обещают гостям общение со звездами.

Вечеринка стартует в 19.00, вход свободный, но количество мест ограниченно.