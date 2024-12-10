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В Москве прошли Всероссийские соревнования по детскому регби «Лига будущих чемпионов»
Хобби и развлечения

10 декабря, 09:35

1 мин.

В Москве прошли Всероссийские соревнования по детскому регби «Лига будущих чемпионов»

Мария Задорожная
Автор
Всероссийские соревнования по детскому регби «Лига будущих чемпионов»
Фото Официальный сайт Регби России
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7 декабря в московском легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА состоялись Всероссийские соревнования по детскому регби «Лига будущих чемпионов». Это был первый тур третьего сезона турнира. В нем приняли участие 36 команд из 15 регионов России. Соревновались спортсмены из возрастной категории 2015-2016 годов рождения.

На мероприятие также присутствовали почетные гости и партнеры турнира. Они обратились к участникам с напутственными словами, а заряд энергии и оптимизма подарили творческие выступления артистов.

По итогам соревнований тройка лучших команд выглядит следующим образом:

  • 1 место — Зеленоград (г. Зеленоград).

  • 2 место — Академия ИВС (Пермский край);

  • 3 место — ЦСШ 1 (Наро-Фоминский г.о.);

Победители турнира были награждены кубками, медалями и памятными подарками.

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