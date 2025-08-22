В Москве прошли ночные соревнования по скейтбордингу

В рамках Международного фестиваля уличной культуры и спорта GST 2025 20 августа на необычной локации — станции метро «Воробьевы горы» — прошли ночные соревнования по скейтбордингу. Организатор — департамент культуры города Москвы, Олимпийский комитет России и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Мероприятие стало уникальным событием: впервые профессиональные спортсмены собрались для состязаний под землей московской столицы. Соревнования проводились в закрытом формате и включали две номинации: «MVP» — за лучшую импровизацию и стиль, и «Лучший трюк» — за выполнение наиболее технически сложного и эффектного элемента.

Победителем номинации MVP стал аргентинский райдер Аксель Мансилья, продемонстрировавший виртуозное владение доской. В категории «Лучший трюк» золото досталось перуанцу Анжело Каро за чистое исполнение одного из самых сложных трюков — 540 flip frontside boardslide.

Леонид Лукин, главный организатор GST, заявил: «Наша главная задача — развитие большой культуры скейтбординга. Это не просто олимпийский вид спорта, это целая вселенная, которая включает в себя искусство, музыку и, конечно, людей. Мы выбрали московское метро не только из-за его уникальности, но и благодаря символическому значению этого места, которое отражает дух города и его историю».