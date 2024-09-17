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В Москве открылась выставка Пиксельный рейв от профкома МГУ
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:15

1 мин.

В Москве открылась выставка «Пиксельный рейв» от профкома МГУ

Мария Задорожная
Автор
Выставка «Пиксельный рейв»
Фото Пресс-служба Профкома МГУ
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В Парке Горького в Москве открылась ежегодная фотовыставка от профкома МГУ «Пиксельный рейв». Она проводится уже пятый раз. В этом году ее посетители смогут увидеть лучшие кадры о научной и университетской жизни за пять сезонов проведения проекта.

Выставка «Пиксельный рейв»
Фото Пресс-служба Профкома МГУ

Отметим, что конкурс объединяет студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, но в 2024 году к ним присоединились учащиеся еще 11 университетов Москвы. Участники фотоконкурса стремились показать, как видят свою альма-матер и что их вдохновляет в ее стенах.

Выставка «Пиксельный рейв»
Фото Пресс-служба Профкома МГУ

Выставка будет работать до 3 октября по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9.

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