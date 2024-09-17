В Москве открылась выставка «Пиксельный рейв» от профкома МГУ

В Парке Горького в Москве открылась ежегодная фотовыставка от профкома МГУ «Пиксельный рейв». Она проводится уже пятый раз. В этом году ее посетители смогут увидеть лучшие кадры о научной и университетской жизни за пять сезонов проведения проекта.

Фото Пресс-служба Профкома МГУ

Отметим, что конкурс объединяет студентов, аспирантов и сотрудников МГУ, но в 2024 году к ним присоединились учащиеся еще 11 университетов Москвы. Участники фотоконкурса стремились показать, как видят свою альма-матер и что их вдохновляет в ее стенах.

Фото Пресс-служба Профкома МГУ

Выставка будет работать до 3 октября по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9.