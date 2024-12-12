В Москве откроется сезон лыжных соревнований TOPSKI FAMILY от Александра Панжинского

22 декабря в Москве, в Одинцовском парке, стартует сезон семейных лыжных соревнований TOPSKI FAMILY от призера Олимпийских игр Александра Панжинского. Участники состязаний смогут показать себя на дистанциях от 600 м до 10 км в зависимости от возраста.

На финише каждого спортсмена наградят уникальной медалью-пазлом и особым новогодним подарком.

Также всех участников соревнований ждет развлекательная программа и лотерея с призами. Кроме того, будет работать полевая кухня, где все желающие смогут попробовать гречневую кашу с тушенкой.

Чтобы принять участие в лыжных соревнованиях, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.