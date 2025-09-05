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В Лужниках состоится Гранд-финал турнира «КиберМосква 2030»
Хобби и развлечения

5 сентября 2025, 19:10

1 мин.

В Лужниках состоится Гранд-финал турнира «КиберМосква 2030»

Мария Задорожная
Автор
Гранд-финал турнира «КиберМосква 2030».
Фото Пресс-служба мероприятия

6 сентября в «Лужниках» пройдет Гранд-финал турнира «КиберМосква 2030». Мероприятие состоится в рамках форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего».

Площадка форума будет работать весь день в открытом режиме. Все желающие смогут сыграть в шахматы или компьютерные игры Dota2 и Hearthstone. Также состоится большой турнир между шахматистами и соревнования по двоеборью.

Гранд-финал будет проходить в формате 5х5 с 12:00 до 16:00. Сражаться предстоит лучшим командам Москвы и Московской области.

После гостей форума ждут Турниры по Dota 2, Hearthstone, шахматам и двоеборью с Владимиром Аносовым и Дарьей Чарочкиной.

Также в пляжной зоне в пройдут соревнования AirBadminton. Любителям экстремальных видов спорта предложат принять участие в мастер-классах в экстрим-парке. С 12:00 до 16:00 состоится Турнир по паделу среди любителей, формат «американо».

Завершится вечер выступлением концерт-группы «Новые самоцветы» и певицы Алсу на главной сцене.

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