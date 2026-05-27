В «Лужниках» пройдет фестиваль настольного тенниса, на котором могут установить мировой рекорд

31 мая на территории Большой спортивной арены «Лужники» пройдет Фестиваль настольного тенниса, который может стать самым массовым турниром по этому виду спорта и установить мировой рекорд. Участники сыграют в трех спортивных категориях на 200 столах одновременно. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

Фестиваль настольного тенниса проходит уже не в первый раз. В 2025 году в рамках турнира был зафиксирован рекорд по количеству игроков в соревновании по этому виду спорта, в нем приняли участие 5 167 человек. В этом году организаторы фестиваля планируют превзойти это достижение, ожидая более 7000 участников.

Принять участие в Фестивале настольного тенниса смогут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Гостей мероприятия ждут зрелищные матчи, атмосфера большого спортивного праздника и возможность навсегда вписать себя в историю спортивной дисциплины. Зарегистрироваться и присоединиться к установлению мирового рекорда можно по ссылке.

Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин в трех категориях: «Детский турнир», «Любительский турнир» и «Ветераны». Все матчи состоятся по обновленным правилам Федерации настольного тенниса России: партия продолжается до 11 очков, а в решающей третьей партии победу одержит спортсмен, первым набравший 7 очков. Турнир пройдет по олимпийской системе — до одного поражения. За ходом матчей будут следить 100 судей.