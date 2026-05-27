27 мая, 17:20

1 мин.

В «Лужниках» пройдет фестиваль настольного тенниса, на котором могут установить мировой рекорд

Кристина Гергис
Автор
Фото пресс-служба Фестиваля настольного тенниса

31 мая на территории Большой спортивной арены «Лужники» пройдет Фестиваль настольного тенниса, который может стать самым массовым турниром по этому виду спорта и установить мировой рекорд. Участники сыграют в трех спортивных категориях на 200 столах одновременно. Организатором мероприятия выступает Департамент спорта города Москвы.

Фестиваль настольного тенниса проходит уже не в первый раз. В 2025 году в рамках турнира был зафиксирован рекорд по количеству игроков в соревновании по этому виду спорта, в нем приняли участие 5 167 человек. В этом году организаторы фестиваля планируют превзойти это достижение, ожидая более 7000 участников.

Принять участие в Фестивале настольного тенниса смогут все желающие, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Гостей мероприятия ждут зрелищные матчи, атмосфера большого спортивного праздника и возможность навсегда вписать себя в историю спортивной дисциплины. Зарегистрироваться и присоединиться к установлению мирового рекорда можно по ссылке.

Соревнования пройдут отдельно среди мужчин и женщин в трех категориях: «Детский турнир», «Любительский турнир» и «Ветераны». Все матчи состоятся по обновленным правилам Федерации настольного тенниса России: партия продолжается до 11 очков, а в решающей третьей партии победу одержит спортсмен, первым набравший 7 очков. Турнир пройдет по олимпийской системе — до одного поражения. За ходом матчей будут следить 100 судей.

