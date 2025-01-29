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В Ленинградской области пройдет лыжный марафон Toksovocup
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

В Ленинградской области пройдет лыжный марафон Toksovocup

Мария Задорожная
Автор
Лыжный марафон Toksovocup
Фото Пресс-служба Toksovocup
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1 и 2 февраля в деревне Мистолово Ленинградской области состоится крупнейший лыжный марафон Toksovocup. Соревнования впервые пройдут на новой трассе — в «Охта Парке». Соревноваться спортсмены будут в свободном и классическом стилях на дистанции 4 км. В дальнейшем планируется увеличить трассу от 12 до 15 км. В марафоне примут участие спортсмены и работники предприятий.

«Соревнования впервые состоятся на новой трассе — в «Охта Парке». Выбор неслучайный. Территория парка позволяет подготовить профессиональную дистанцию, и даже в случае теплой зимы и отсутствия снега, как в этом году, провести соревнования в неоднократно опробованном формате раздельного старта. Благодаря искусственному оснежению участков трассы «Охта Парка» соревнования состоятся даже при плюсовой температуре», — отметил президент Ассоциации развития массового спорта Ленинградской области Алексей Малахов.

Также накануне соревнований работники производств смогли подготовиться к марафону. Для сотрудников и их детей провела открытую тренировку чемпионка мира по биатлону, серебряный призер чемпионата мира в масс-старте Екатерина Юрлова-Перхт.

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