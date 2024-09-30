В Казани пройдут Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике

С 4 по 7 октября 2024 года в Казани пройдут Всероссийские и межрегиональные соревнования по фитнес-аэробике. Организатор мероприятия — Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта России.

На соревновательную площадку выйдет более 1500 спортсменов из 23 регионов страны. Они покажут свои силы в пяти официально аккредитованных дисциплинах: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа. Также состоятся выступления спортсменов в новых дисциплинах, которые только набирают популярность: степ-аэробика в дуэте, малой и большой группе, силовая аэробика, хип-хоп в дуэте, малой и большой группе.

«Республика Татарстан — один из самых мощных центров развития фитнес-аэробики в нашей стране. В Казани проходил Кубок России, ежегодно проводятся масштабные всероссийские и межрегиональные соревнования с мастер-классами для профессионалов. Предстоящие состязания позволят спортсменам продемонстрировать свои возможности накануне самых значимых стартов сезона — Кубка России и международного турнира в Москве», — отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина.

Кроме того, параллельно с соревнованиями в Казани пройдут воркшопы для профессионалов и тренеров по трем дисциплинам: аэробика, степ-аэробика и силовая аэробика. Запланированы концертная программа и красочный парад участников состязаний.