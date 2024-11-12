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В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:15

1 мин.

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

Мария Задорожная
Автор
Календарь на столе
Фото kiddy0265, iStock
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Несколько депутатов Госдумы РФ высказали инициативу об отмене шестидневной рабочей недели накануне Нового года. Они предложили сделать рабочую субботу, 28 декабря, выходным днем. Об этом сообщает SHOT.

Источник уверяет, что парламентарии направили обращение в правительство с предложением предоставить региональным властям право самостоятельно решать, сделать ли 28 декабря выходным днем. В данный момент этот день числится как рабочий по производственному календарю.

Автор инициативы депутат Станислав Наумов отметил, что дополнительные рабочие дни могут быть важными для некоторых секторов экономики, но при условии финансового вознаграждения. Однако он подчеркнул, что отмена шестидневной недели и ввод нового выходного дня могут положительно повлиять на развитие внутреннего туризма: семьи раньше отправятся в путешествия и на отдых.

Согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник, 30 декабря, в соответствии с постановлением правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году». Таким образом, суббота не будет сокращенным рабочим днем.

Согласно новому графику, россияне смогут отдыхать 11 дней подряд: с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стал выходным в результате переноса на этот день выходного с 7 января текущего года.

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