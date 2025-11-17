Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:15

1 мин.

В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск

Мария Задорожная
Автор
Календарь на столе
Фото Chainarong Prasertthai, iStock

Депутаты фракции ЛДПР направили в правительство проект поправки, предусматривающий исключение выходных из расчета календарных дней при подсчете ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщают РИА Новости.

Сейчас отпуск начисляется в размере 28 календарных дней, включая субботы и воскресенья. По мнению лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, такая практика фактически «съедает» законные выходные, которые уже гарантированы работникам.

Инициаторы законопроекта уверены, что предложенные изменения позволят сотрудникам полноценно использовать положенные 28 дней отдыха и дополнительные оплачиваемые отпуски, делая их более полезными и удобными. По их словам, это будет соответствовать целям трудового права и принципам социального государства.

Выгодные для отпуска месяцы в&nbsp;2025 году.Турэксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по «Северному потоку – 2»
В ДНР около 500 тыс. абонентов оказались обесточены после ударов ВСУ
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины