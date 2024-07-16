В Госдуме обсуждают полный запрет передвижения на электросамокатах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram-канале опрос среди подписчиков о введении полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам.

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» — спросил депутат.

Володин предложил три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». На данный момент, в опросе проголосовало более 260 тысяч человек. Подавляющее большинство голосовавших высказалось за запрет передвижения на электросамокатах по улицам.

Напомним, что 10 июля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ, а также велосипедами.