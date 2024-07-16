Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Госдуме обсуждают полный запрет передвижения на электросамокатах
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:45

1 мин.

В Госдуме обсуждают полный запрет передвижения на электросамокатах

Мария Задорожная
Автор
Мужчина на электросамокате
Фото bortnikau/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram-канале опрос среди подписчиков о введении полного запрета передвижения на электросамокатах по улицам.

«В ГД в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?» — спросил депутат.

Володин предложил три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». На данный момент, в опросе проголосовало более 260 тысяч человек. Подавляющее большинство голосовавших высказалось за запрет передвижения на электросамокатах по улицам.

Напомним, что 10 июля Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими СИМ, а также велосипедами.

Электросамокат. Как правильно выбрать электросамокат

3
1
Новости холдинга
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
01:05
Кто родился 16 июля: список известных личностей
00:05
16 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
15 июл 19:45
Турэксперт назвала страну, где неженатую пару могут не заселить в отель
15 июл 01:05
Кто родился 15 июля: список известных личностей
15 июл 00:05
15 июля: какой сегодня праздник в России и в мире