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В Геленджике прошли соревнования по плаванию на открытой воде
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:30

1 мин.

В Геленджике прошли соревнования по плаванию на открытой воде

Лолита Сотникова
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
SWIMSTAR Геленджик 2024.
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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2 июня в Геленджике прошли первые в этом сезоне соревнования по плаванию на открытой воде SWIMSTAR Геленджик 2024 в рамках фестиваля IRONSTAR. Участники преодолели дистанции в 1 морскую милю (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км).

В заплыве на 1 морскую милю победителями стали Шатин Александр (24 минуты 09 секунд) и Романенкова Александра (25 минут 35 секунд). На дистанции 2 морские мили лучшие результаты показали Бутенко Игорь (47 минут 09 секунд) и Шарун Татьяна (51 минута 09 секунд).

Соревнования проходили в защищенной от волн бухте Геленджика. В заплывах приняли участие более 300 человек, все участники получили памятные медали, а победители подарки от партнеров.

Старт в Геленджике стал первым в этом сезоне массовым заплывом на открытой воде и открыл серию соревнований SWIMSTAR по всей России.

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