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В Екатеринбурге состоится первый международный турнир по паделу
Хобби и развлечения

3 декабря 2025, 17:15

1 мин.

В Екатеринбурге состоится первый международный турнир по паделу

Кристина Гергис
Автор
Инветарь для падела
Фото Olga Nikiforova, iStock

В Екатеринбурге состоится первый международный турнир лиги RCC Padel. 4, 5 и 6 декабря новая «Падел-арена» РМК соберет спортсменов со всего мира, где они будут сражаться сразу в четырех турнирах.

В премьерном соревновании лиги на корте встретятся 16 лучших пар игроков из Испании, Аргентины, Бразилии, Казахстана и России. Помимо этого, зрителей ждет уникальное состязание между всемирно известными спортсменами под названием «Легенды падела», где выступят четыре пары игроков. В их числе Тито Аллеманди, Мигель Ламперти, Толито Агирре, Гонсало Альфонсо и другие. Также состоятся два рейтинговых турнира Зимнего кубка с участием более чем 50 спортсменов.

В турнирах примут участие свыше 1000 игроков, а общий призовой фонд составит 18 миллионов рублей. Завершит соревнования концерт певицы Zivert вечером 6 декабря.

По словам президента Федерации падела Свердловской области Дарьи Ирхи, лига RCC Padel станет площадкой, на которую можно будет приглашать мировых звезд: «Создание лиги RCC Padel позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень».

Официальное открытие лиги запланировано на февраль 2026 года.

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