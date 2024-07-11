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В Екатеринбурге пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:25

1 мин.

В Екатеринбурге пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS

Мария Маковей
Автор
IRONLADY & STARKIDS
Фото Пресс-служба IRONSTAR
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13 июля в Екатеринбурге стартует ежегодный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024, в рамках которого состоятся традиционные женские и детские забеги IRONLADY & STARKIDS.

Участниц соревнований ждет традиционная трасса в 5 км, которая пройдет вдоль набережной Городского пруда. Первыми на старт выйдут профессиональные спортсменки в кластере «Элита». Они зададут настрой остальным участницам. На финише всех спортсменок будут ждать красивые медали и цветы.

Также 13 июля пройдут и детские забеги STARKIDS — соревнования для любителей спорта в возрасте от 0 до 12 лет. Начинающие легкоатлеты смогут попробовать свои силы в забегах на 500 и 1000 м (зависит от возрастной группы). А самые маленькие бегуны «пробегут» дистанцию на руках у родителей или в коляске.

Перед началом соревнований юных спортсменов порадуют аниматоры в костюмах популярных героев. Они проведут веселую разминку. На финише всех маленьких чемпионов ждут настоящие медали.

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