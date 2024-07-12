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В Екатеринбурге пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:50

0 мин.

В Екатеринбурге пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR

Мария Маковей
Автор
Заплывы SWIMSTAR
Фото Соцсети
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13 июля в акватории Городского пруда Екатеринбурга пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR.

Пловцам предстоит преодолеть дистанцию в 1 морскую милю (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). В рамках SWIMSTAR DOUBLE MILE участники проплывут дистанцию в два круга, SWIMSTAR ONE MILE — в один круг.

В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессиональные спортсмены.

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