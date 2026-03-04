Стиль жизни
В Башкортостане прошел турнир по паделу «Звезды Уфы»
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:05

1 мин.

В Башкортостане прошел турнир по паделу «Звезды Уфы»

Кристина Гергис
Автор
Падел-теннис
Фото Пресс-служба Федерации падела России

С 26 февраля по 1 марта в Уфе прошел второй турнир Российского падел-тура (РПТ) 2026 года — этап элитной национальной серии впервые состоялся на территории Республики Башкортостан.

Событие отметилось рядом рекордов: «Звезды Уфы» стали самым представительным турниром в истории РПТ, собрав спортсменов из восьми стран, включая первого участника из Бразилии.

В женском турнире триумфально выступили Ракель Пильтчер и Варвара Попова: спортсменки завоевали первый титул чемпионок, взяв шесть геймов подряд. Среди мужчин победу праздновали Николай Манюков и Максим Колобов — пара подтвердила высокий уровень мастерства, став победителями уже второго турнира РПТ подряд.

«Впервые в турнире приняли участие игроки сразу из восьми стран, среди которых две финалистки последнего чемпионата мира. Это говорит о росте уровня наших турниров. Надеемся, что арен для падела в Башкирии будет становиться все больше и наш вид спорта станет любимым для жителей республики!» — отметил генеральный директор «Федерации падела Росси» Алексей Сорокин.

