В АТОР назвали более дешевую альтернативу Сочи в бархатный сезон

В ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в бархатный сезон отдых в Крыму обойдется россиянам дешевле, чем в Сочи.

Так неделя отдыха в сентябре в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» будет стоить на 20-30% меньше, чем в олимпийском Сочи. Однако крымский all inclusive, как утверждает АТОР, будет менее разнообразным и богатым по объему предоставляемых услуг.

«С учетом стабильного спроса топовые отели Крыма в первый осенний месяц снизят цены примерно на 10% относительно августа. В целом на бархатный сезон туры в Крым обойдутся на 10-30% дешевле, чем в высоком сезоне», — говорится в публикации на официальном сайте АТОР.



Также Ассоциация приводит данные сервиса «Алеан», которые гласят, что в бархатный сезон номер на семь ночей в отеле «три звезды» с питанием «все включено» в Крыму сейчас стоит около 39 тысяч рублей за двоих. А Сочи аналогичный отдых будет стоить от 54 тысяч рублей.