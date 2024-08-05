В Алабино стартует третья «Гонка Героев» в сезоне

10 августа на подмосковном полигоне Алабино состоится третий экстремальный забег этого сезона — «Гонка Героев». В спортивном мероприятии примут участие около 3500 человек.



«Августовский забег с препятствиями в Алабино — это третья в сезоне подмосковная «Гонка Героев», а следующая, заключительная, пройдет в сентябре в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева. В этот раз мы традиционно увеличили количество слотов, но, кажется, что никогда не бывает достаточно. И это прекрасно: значит, что интерес к спорту только растет, а люди все чаще выбирают проводить свои выходные активно», — рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш.

Так поклонников экстремального спорта ждет трасса длиной 8,5 км с многочисленными рвами, преградами из воды и грязи и 30 испытаний на силу и выносливость. Не обошлись в этот раз и без препятствия «проем из шин», где участники должны пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием по традиции станет подъем по канату на восьмиметровый «Эверест».

Пройти Гонку может любой желающий в возрасте от 18 лет. Доступно два формата для участия: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Кроме того, отдельно состоится старт корпоративных команд. В нем примут участие более 1200 человек из крупнейших компаний России, которые поборются за звание лучшей в рамках Корпоративного чемпионата. Для сотрудников банковской сферы проводится отдельный Банковский чемпионат, в котором примут участие около 30 команд.